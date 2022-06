19 terraços perfeitos para curtir a sua casa!

Ter um terraço construído como parte do exterior de uma casa pode ser opcional, mas além de adicionar um toque charmoso, também proporciona um canto para você relaxar, tomar um ar fresco, contemplar o céu ou dividir seu tempo com a família e amigos em um espaço ao ar livre.

A localização da casa no terreno é o que, geralmente, dita em que parte da habitação o terraço vai ser construído. No livro de ideias de hoje, você vai ver a variedade de projetos e de como cada terraço foi feito perfeito para fazer a casa toda ficar perfeita. Eles podem ser construídos ao lado, na frente ou na parte de trás da residência. E saiba que alguns apartamentos também são compostos de terraços que podem ter vistas incríveis. Não acredita? Então, confira as 19 ideias que nós separamos para você.