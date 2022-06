10 dicas sobre como organizar o banheiro com prateleiras

Organizar um banheiro pequeno não é das tarefas mais fáceis. Entre a necessidade de encontrar os melhores espaços para guardar itens de higiene e beleza, está ainda o desafio de contar com peças que se adaptem facilmente ao ambiente, fazendo do pequeno espaço mais funcional e confortável.

Para atender a esta necessidade, nada melhor do que contar com boas prateleiras. Disponíveis em grande diversidade de tamanhos, estilos, cores e fáceis de serem instaladas, estas peças podem ser utilizadas sozinhas ou compondo o mobiliário, como armários e gabinetes no espaço do banho ou lavabo.

Pensando nisto, trouxemos hoje 10 boas dicas sobre como utilizar as prateleiras para deixar seu banheiro melhor organizado. São opções práticas e inteligentes que, sem dúvidas, trarão ótimas ideias para que você deixe este cômodo ainda mais agradável.

Siga conosco, confira as boas sugestões e inspire-se!