5 jardins extraordinários

Os designs elaborados de espaços abertos e externos à sua casa estão cada vez mais em alta. O paisagismo, servindo-se de elementos de botânica, ecologia, mudanças climáticas de cada região e de estilos arquitetônicos, cria verdadeiros quadros naturais com um cenário de belezas vivas e em movimento. Esta arte conjuga, entre planificações, administração e manutenção, um extraordinário mundo conceitual da natureza. E, as áreas livres desde pequenos apartamentos até grandes mansões ou estabelecimentos comerciais, acabam por dispor de um magnífico mundo verde bem pertinho de si.

Um exemplo desse tipo de esplendor são os Jardins de Versailles, localizado na cidade de Versalhes, na França. O jardim do castelo que foi morada de muitos reis franceses até a revolução, transforma-se de acordo com as estações do ano. Florido e impetuoso durante a primavera e o verão, ganha o romântico visual de folhas vermelhas a partir do outono. Sendo que no inverno, sem vegetação aparente, tem seus contornos e design destacados pela neve.

Essa espécie de jardinagem formosa, sofisticada e eloquente esta cada vez mais em voga. Esculpir o desenho mais apropriado e estupendo faz com que a sua propriedade tenha mais valor no mercado, além de ser super agradável ao olhos. Assim, confira a seleção desse cinco super conceitos de jardins que a homify traz especialmente para você que quer fazer parte desse mundo dos sonhos.