Incrível reforma de uma casa dos anos 70

A homify apresenta hoje um projeto de reformulação de uma casa construída nos anos 70 em Auckland, Nova Zelândia, há cerca de mais de quarenta anos. Obviamente, após todo este período qualquer ambiente construído demandaria algumas mudanças para se adequar as mudanças inevitáveis que afetam os moradores, já que nossas necessidades práticas também mudam com o tempo, além de reparos de manutenção. No caso desta residência, a Marine Parade, um sobrado de dois andares, tanto as superfícies externas, ou seja, as fachadas, e a divisão espacial interna, bastante compartimentada, necessitavam de uma reformulação que lhes agregassem qualidades estéticas e funcionalidade.

O projeto de reformulação, portanto, priorizou imprimir um novo caráter à residência, com uma paleta nova de materiais de revestimentos e acabamentos, e uma nova espacialidade, desfazendo a distribuição espacial original bastante compartimentada e desagradável, do ponto de vista da necessidade de integração com o espaço externo e da convivência familiar. A fachadas e os ambientes internos passaram por uma completa repaginação. O resultado final é surpreendente.

Interessado em testemunhar a mudança de um sobrado antiquado da década de 70, que havia perdido sua funcionalidade, e foi convertido em uma residência contemporânea charmosa e cheia de personalidade? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto sensacional, concebido pelo estúdio Dorrington Atcheson Architects.