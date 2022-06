Um sobrado super moderno!

A estrutura foi composta por dois cubos empilhados, que são deslocados um do outro. Esta arquitetura dá à casa um caráter moderno e contemporâneo, que se distingue claramente da tradicional tipologia do bairro. A orientação dos quartos é voltada para os pontos cardeais que aproveitam a melhor insolação da manhã e que não se expõem à rua. No lado norte do edifício estão as áreas de serviço, enquanto as áreas sociais estão direcionadas para o sul, oeste e leste.