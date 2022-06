Casa geminada e familiar surpreende por dentro!

Como é delicioso estar quentinho e acolhido entre as paredes de nosso tão amado lar, junto à nossa família ou entes queridos. Seja nossa casa pequena ou grande, há poucas coisas mais valiosas e importantes no mundo do que esse privilégio.

No artigo de hoje, oferecemos uma visita especial à um lar que surpreende por sua característica tão deliciosamente familiar. Uma casa que possui todas as dimensões ideais para uma família viver bem e em paz, sem exageros nem economias. Trata-se de um projeto de casas geminadas graciosamente registrado pelas lentes do fotógrafo português Pedro Brás.

Faça conosco esse maravilhoso tour!