Um belo apartamento cheio de ideias para se inspirar

A área de jantar é talvez a mais cênica. As cadeiras são elegantes e fazem uma combinação com as luzes rústicas, sem um lustre luxuoso, um pouco de ironia nunca é demais!

Como dissemos acima, a iluminação é um dos destaques dessa residência e de fato aqui encontramos mais um detalhe bastante único: uma luz no piso em forma de L, lindo!