7 Ideias de portões modernos

As fachadas das casas e apartamentos são tão importantes quanto o design do interior do seu lar. Normalmente temos uma ideia prévia e geral de como iremos construir o projeto do nosso domicílio e a sua decoração. Entretanto, os detalhes finais como batentes de janelas, portas e portões acabam por ser menos elaborados. De qualquer forma, o mercado dispõe de um grande número de acabamentos de diversos tipos de dimensões e materiais. Os principais são ferro, alumínio, madeira ou vidro. E ainda, há também que decidir o tipo e a forma de abertura da sua porta de entrada.

Outra questão importante é saber da legislação vigente da sua cidade e estado sobre o código de edificação da sua propriedade na hora de decidir qual portão instalar na sua casa. Se a fiscalização identificar alguma infração, a multa pode ser devastadora. Assim, tenha em mente conferir com o seu engenheiro de obra ou arquiteto antes de construir ou reformar.

No mais, a primeira impressão da sua casa deve ser admirável para que todos saibam o que esperar do resto dela. Por isso, não vacile na sua escolha. Siga as dicas que a homify traz para você sobre quais portões de entrada são modernos e contemporâneos, complementando o look do seu lar.