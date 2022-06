13 salas projetadas pelos melhores arquitetos brasileiros

Os tons neutros, como branco e bege, são os que servem de base à decoração desta sala de estar entre o moderno e o clássico. Eles aparecem no sofá, no tapete, na mesinha de centro e nas paredes em duas cores. As duas poltronas coloridas têm padrões clássicos, mas as cores as tornam mais festivas. As almofadas laranja no sofá ajudam a realçar as poltronas e a alegrar o ambiente.