11 cozinhas para você incorporar em seu quintal

Chega o fim de semana e bate aquela vontade de fazer as refeições no quintal. Os amigos e a família são os seus convidados, e aí, você começa a pensar como vai fazer para que a comida permanecer quente. Talvez uma churrasqueira seja uma boa alternativa, mas que tal fazer algo mais elaborado do que uma carne grelhada? Para que não tenha este dilema e para apreciar cada vez mais ao ar livre, então selecionamos 11 modelos de cozinhas externa para a sua inspiração.

Não tem porque ser um projeto muito complexo com materiais caros e cheios de detalhes. Claro que, deve ser agradável e funcional, mas, com poucos recursos. Vamos conferir!.