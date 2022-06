5 Casas baratas provam que o sonho pode se tornar realidade

O interior da casinha é simples e acolhedor. O piso em cimento queimado e a iluminação com o uso de trilhos proporciona respectivamente economia no acabamento e funcionalidade no uso.

A delicadeza com o backsplash revestido com azulejos azuis em meio ao cenário branco faz ótima soma com a parede ao fundo. A sala de jantar é integrada e conta com mobiliário recuperado.