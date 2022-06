6 dicas para mobiliar um banheiro estreito

Esse banheiro de apenas 3 m² foi transformado em sua melhor versão

Uma porta de correr e um pequeno box foram escolhidos delicadamente para ganhar espaço no cômodo. Os azulejos, que imitam tijolinhos, brancos, com um friso em preto trazem um pouco de luminosidade ao ambiente. Já o jogo de espelhos faz ele parecer visualmente maior do que realmente é.

Em um banheiro mais espacoso mas muito estreito, nos podemos igualmente dispor os espelhos em uma grande parte da parede, no sentido horizontal, criando uma verdadeira sensação de espaço.