Casa de praia baiana tem decoração simples e rústica

O sobrado tem linhas retas e puras, com cobertas nos dois pisos. No piso superior, parte da parede leva pedra, que combina perfeitamente com a coberta vazada e contrasta com o parapeito em vidro temperado, um toque de modernidade na fachada. A entrada apresenta um muro natural feito com arbustos secos, o qual, por sua vez, é coberto por uma cerca viva exuberante, que valoriza o conjunto. No centro desse muro, um antigo portão em ferro fundido foi colocado e pintado de azul turquesa, dando um leve colorido à fachada.