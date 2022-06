7 ideias para deixar suas paredes brancas muito mais atraentes

A presença da madeira na decoração é sempre perfeita para incrementar elegância no lar. Os diferentes tipos de composições com madeiras podem valorizar ainda mais a personalidade do lar.

Por exemplo: se você deseja trazer o visual rústico ao lar, a madeira de demolição será uma opção ótima. Se a ideia é decorar com o estilo moderno, um bom painel com textura tratada será bem-vindo. Na dúvida, estude as possibilidades de acordo com o mobiliário presente e peça a orientação de um bom profissional para chegar ao melhor resultado.