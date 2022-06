Decore com plantas de outono

Alguns tipos de plantas e flores podem decorar a sua casa em outras estações do ano além da primavera. Tanto quanto frutas e verduras, determinados tipo de vegetação são mais propícios para uma época específica. Assim, os 365 dias do ano terrestre acaba por ter uma flora que muda e se desenvolve em períodos diferentes seja na primavera, no verão, no outono ou no inverno, cada uma com suas particularidades.

Período de transição entre o verão e o inverno, durante esse ciclo, os dias são mais curtos, portanto a plantação estará menos exposta à luz do sol e claridade do dia. Inclusive, o outono tem características das duas estações: a mais quente e a mais fria. Além das noites mais longas, essa temporada tem por característica predominante a queda de temperatura e das folhas das árvores. E, como a água demora para evaporar nessa fase, a demanda no número e intensidade de regas, diminui.

Nessa estação, também tem algumas plantas que florescem, apesar da predominância de flores serem na primavera e no verão. Pelo nosso clima tropical ser mais uniforme, as temperaturas diferem pouco entre uma época e outra. Assim, pode-se preservar mais espécies que viram florzinhas para encantar a sua casa.

De qualquer forma, usar plantas para decorar é um costume certeiro e que traz resultados incríveis. Afinal, nada melhor que ter um pouquinho de natureza dentro do nosso lar. Por isso, confira as dicas que o homify separou para você de ambientes primorosos com exemplares especiais para o outono.