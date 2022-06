8 cozinhas que parecem ser à prova de desorganização

Cozinhas com balcão em L permitem maior conforto e funcionalidade para o dia a dia. Com este tipo de planejamento é mais fácil distribuir objetos por tipo e frequência de uso, possibilitando assim facilidade na organização. Vale ainda ressaltar a escolha do lindo piso de pedras na cor branca, o que facilita para ver e limpar pequenas sujeiras do dia a dia.