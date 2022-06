8 bancadas para a sua cozinha

Detalhes em amarelo fazem com que algum móvel ou elemento se destaque sobre o restante da decoração. Esse pode ser um recurso super interessante e dinâmico para ser usado em seu projeto. A bancada aqui se conecta diretamente com a base da pia, e as luminárias dão um toque final e elegante ao espaço, que foi criado por Kubbo Arquitetos.