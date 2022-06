Casa paulistana arrojada e com design urbano

Projetada para um casal com dois filhos pequenos, a Casa Urbana tinha como objetivo ser uma residência descolada e contemporânea, com características cosmopolitas que poderia pertencer à qualquer cidade do mundo.

Ouvindo assim, pode parecer um pouco ambicioso, mas a arquiteta Paula Bittar trabalhou duro e minunciosamente para que o pedido dos proprietários fossem atendidos e que a expectativa não fosse desapontada.

Com uma fachada discreta, pouco pode se notar em um primeiro instante, mas ao entrar fica impossível não perceber um interior arrojado e com uma energia coetânea. Construída em uma das capitais mais populosas do mundo, essa residência de tijolos a vista é dinâmica e têm uma planta funcional que facilita o convívio familiar. Descubra mais detalhes sobre esse projeto abaixo: