Mansão arquitetônica com materiais naturais

O interior da casa não deixa a desejar, o charme e a beleza orgânica do exterior se espalhava também pelo interior. A madeira e as ripas se mesclam com o vidro e criam um visual contemporâneo. O nosso tour se inicia com essa primeira imagem do piso superior, uma claraboia gigante que lembra uma pergolado coberto com vidro. Esta claraboia foi construída no pátio central da casa, preenchendo todo o espaço interior com luz natural nos dois pisos.