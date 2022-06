Decoração em preto

No universo da moda, um dos modelos de roupa mais utilizados e comentados é o famoso preto básico , expressão que remete à vestidos básicos e sem muitos detalhes na cor preta. Talvez dentro do universo da decoração, seria mais adequado utilizar a expressão branco básico , já que essa é a cor normalmente escolhida para servir de base à habitações dos mais variados tipos e estilos.

O preto talvez seja uma das cores mais enigmáticas que existem. Sua tonalidade escura pode representar tanto períodos e fatos obscuros, como eventos e ideias elegantes. Quando aplicado na decoração, é aconselhado que se preste atenção na maneira como ele irá ser usado, justamente para que não cause um efeito muito diferente do desejado.

Se você está pensando em fazer uso dessa cor dentro do seu universo pessoal, fique atento às nossas dicas! Criar contrastes com diferentes cores através de detalhes e objetos pode ser um ótimo recurso para trazer um pouco de leveza à ambientes onde o preto predomina. Mesclar com tons de cinza e mesmo com o branco, pode ser uma jogada inteligente e que vai trazer elegância ao cômodo. Confira este novo Livro de Ideias e inspire-se para trazer um pouco do preto para dentro de sua casa!