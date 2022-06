Ideias de decoração para home-office

Muitos profissionais, hoje em dia, passam mais tempo sentados do que de pé ou em movimento ao longo de seu dia. Isso porque hoje podemos solucionar tarefas gigantescas e desafiadores apenas em frente à tela do nosso querido computador. Dada essa grande quantidade de horas gastas numa mesma posição, fica evidente a importância de se pensar em elementos que ajudem a corrigir a nossa postura, que tende a se inclinar em direção ao computador, tensionando ombros e a parte superior de nossas costas. Esse comportamento pode gerar sérias complicações quando exercido diariamente ao longo de muitos anos. O design dos escritórios tem se reinventado muito ultimamente, principalmente com a entrada das start-ups no mercado de trabalho, o que acabou por revolucionar as dinâmicas dos espaços comerciais. Também é cada vez mais comum em todo o mundo a prática do home office, ou trabalho remoto à partir de casa ou lugar de preferência. Seja qual for o ambiente e o contexto em que o trabalho é realizado, se ficar sentado é algo comum, então é preciso prestar muita atenção na escolha das cadeiras a serem utilizadas. Não apenas o design, mas principalmente o conforto proporcionado por uma cadeira de escritório. Selecionamos alguns exemplos de cadeiras super modernas que foram escolhidas à dedo por arquitetos e designers brasileiros quando estes estavam encarregados de construir um espaço de trabalho saudável e cheio de estilo. Confira abaixo nossos exemplos e inspire-se mais e mais com a gente!