Espírito de férias com conforto 5 estrelas!

As numerosas aberturas da casa têm vista para a areia e possuem grandes terraços de madeira, reforçando o papel da natureza no coração deste projeto. Aqui vemos um amplo terraço com vista para a praia e um lance de escadas que nos leva a uma elevação de vidro no primeiro andar, de onde se pode desfrutar uma vista deslumbrante.

A estrutura da casa lembra um grande barco, com sua casa do leme, grandes janelas para fazer a varredura do horizonte, pontes, cais e a vastidão do céu se abrindo para a cena.