As mais belas casas rústicas tradicionais!

Qual a casa de estilo rural mais charmosa?! Um tour junto ao homify por casas de pedra, novas ou reconstruídas, é a melhor maneira de ilustrar esta pergunta!

Arquiteturas construídas com materiais naturais continuam a exercer seu fascínio para os fãs do gênero e, ao mesmo tempo, definem diferentes abordagens para a vida. A pedra, em particular, tem sido colocada novamente no centro das atenções como um valioso material de construção com grande potencial por suas qualidades estéticas. Várias opções são esperadas para dar forma a uma casa de pedra ou renovar uma já existente, dependendo da localização, da região, da área disponível e, não menos importante, da estrutura interior. Estas diferenças resultam na escolha do mobiliário, mas também na escolha do estilo de seu interior moderno, para criar um contraste agradável, clássico ou retrô, de forma a evocar o calor das casas de outros tempos.

Esta é, portanto, nossa maneira de descobrir os projetos mais emocionantes e inspiradores não só da Itália, mas também de outros países.