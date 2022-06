12 casas mais espetaculares de 2015!

O projeto da residência LLM buscou se adaptar às condições naturais do terreno de 30% de inclinação e portanto o programa de necessidades foi organizado em dois volumes, que repousam sobre o terreno de desnível acentuado e se integram à paisagem natural deslumbrante, desobstruindo assim as vistas para a paisagem natural circundante. A estrutura mista da casa é composta de muros de contenção em concreto armado e duas empenas também em concreto, que servem para ajustar algumas cotas do terreno e para apoiar a estrutura metálica, suspensa entre as árvores. A piscina e o deck de madeira estão localizados na parte posterior do volume principal, que abriga os espaços de convivência, e servem como espaços de lazer e recreação.