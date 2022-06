Casas minimalistas: design dos sonhos!

Que tal ficar por aqui? Esta seria a sua casa dos sonhos? Pois é, parece que é ela mesmo. E por isso compartilhamos mais um sonho com os nossos leitores. Esta casa projetada pelo arquiteto português Bruno Marques, construída numa área total de 600m2, é bastante espaçosa, com áreas volumosas e vários espaços distribuídos em dois andares. As janelas ocupam grande parte das fachadas, criando imensos pontos de luz em toda a casa. Como podemos ver pela janela, a decoração e a mobília é realmente reduzida, deixando as áreas espaçosas, com vazios e respiros. Os jardins das casas minimalistas são também despojados de flores ou decorações. Geralmente possuem um gramado e não muito mais do que isso. A piscina é a cereja do bolo! Cria uma vista fabulosa a partir das imensas janelas de casa.