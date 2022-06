A casa do pianista!

A arquitetura é uma arte e técnica capaz de traduzir personalidade, rotina, uso e uma série de outros elementos em espaços. Tendo isso em mente, os arquitetos e profissionais da empresa alemã FingerHaus GMBH mais uma vez nos presenteiam com a visão de uma de suas obras que é voltada especialmente para moradores com um gosto mais do que especial: paixão pela música! Conheça então esta casa projetada especialmente para o sonho de qualquer pianista!

Antes de entrar, já informamos de antemão que se trata de uma residência projetada com soluções estéticas que avançam no sentido do gosto, mas que principalmente vão de encontro com uma série de soluções técnicas capazes de gerar ambientes confortáveis, funcionais e muito práticos. Além disso, a apropriação correta dos méritos do terreno em que se insere e também das condições ambientais, gera soluções que garantem um aproveitamento na medida.

Isso significa que estamos falando de uma casa extremamente bela, inspirada na arte, que se envolve com o clima e com as condições naturais e que é muito prática e garante o bem estar de toda a família. De uma arte para outra, sem mais demora, vamos conhecer esses ambientes fantásticos!