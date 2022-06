Uma casa moderna e especial!

Crianças em idade escolar é completamente diferente impressão de o quarto principal. O piso em vermelho produz toda a atmosfera mais intensa no quarto cheio de branco e bege. Um monte de mobília não perca a grande mesa de cabeceira no quarto. Ele tem uma grande janela no quarto não fez um cabeceira decente ou superiores a uma falta de sol no quarto e no poço.

Quarto na casa é extremamente confortável. Boa noite de sono garante uma enorme cama, que definitivamente lhe permite recuperar a sua força depois de um árduo dia de trabalho. Descansando em um lugar que faz agregado familiar de cada novo dia começará com um humor alegre. Note-se a interessante combinação de cores. Declaração de cor branca com almofadas visíveis no chão e pretas vermelhas são combinação realmente moderno!