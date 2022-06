Tons neutros são o charme deste projeto em 3D

Um projeto de arquitetura ou decoração em 3D é a oportunidade mais divertida para se visualizar a casa ou o apartamento do jeitinho que a gente quer fazer. Os arquitetos e os decoradores são, portanto, as pessoas mais indicadas a quem informar os detalhes que desejamos, por exemplo, na estrutura ou na decoração. Eles vão, aliás, sugerir soluções práticas, funcionais, harmoniosas ou sofisticadas para todos os ambientes.

Tudo, em um projeto 3D, é levado em conta: o espaço, o estilo, a opção por mobiliário planejado ou a composição de móveis novos com móveis antigos, os pisos e revestimentos, a paleta básica de cores, as texturas, os acessórios, a iluminação planejada, a luz natural, a presença de plantas e flores, os tapetes e as cortinas, os diferentes materiais a entrarem no projeto e muitas coisas mais.

Pode-se ver tudo detalhadamente em um projeto 3D, de modo a se ter completa segurança do que se quer fazer. O projeto 3D que apresentamos agora pode ser bastante inspirador. Ele elegeu os tons neutros e a cor cinza como a base de toda a decoração de uma casa. Veja como ela se parece e, se quiser, copie os detalhes mais criativos e interessantes.