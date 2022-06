Lindas cozinhas de madeira!

A madeira é um material versátil, belíssimo e acolhedor, que nunca cai mal quando usada na arquitetura e na decoração de ambientes, principalmente em nossa própria casa. Fica especialmente bonita no piso, no mobiliário e traz conforto para os interiores, nos permitindo envolver a casa com o melhor da natureza.

Nos últimos anos a madeira tem sido cada mais recorrente nos interiores, com o retorno do interesse pelas estéticas rústicas que confortam a sobriedade total das tendências modernistas. Mais especificamente, cada vez mais encontramos este tipo de material aplicado nas cozinhas rústicas, como por exemplo em soluções faça você mesmo, que vão de encontro com ideias práticas, mas que possuem uma sofisticação diferenciada, atemporal e que pode transformar a antiga cozinha num espaço muito mais interessante.

Encontramos também este material onde antes apenas havia pedra e revestimentos cerâmicos, como tampos e bancadas da pia, trazendo uma atmosfera campestre inusitada. A madeira ainda tem a vantagem de, com o passar do tempo, se tornar ainda mais valiosa, quando suas marcas e desgastes são incorporados em elementos nos estilos rústico e retrô, que combinam muito bem com qualquer tipo de decoração. Estas adições podem ser igualmente muito luxuosas ou simples, dependendo do gosto dos moradores, além de proporcionar um perfume nostálgico muito gostoso ao ambiente.

Vamos dar um passeio por algumas cozinhas de madeira?