Como projetar uma churrasqueira em seu quintal!

Uma construção para nos refugiarmos do calor do verão ou da chuva e termos encontros agradáveis. Neste projeto foi construído um quiosque com estrutura de madeira, colunas e a metade do telhado é coberta com material vegetal seco. Tudo como nas construções indígenas feitas com o mesmo estilo até hoje. As prateleiras na parede são projetadas com formas curvas, tão agradáveis e, claro, com a cor branca que não destona do contexto em que está localizada. Um ambiente que não é grande, mas atende as expectativas da família.