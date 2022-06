7 erros de decoração que fazem a sua casa parecer menor

Ольга Кулекина - New Interior

As almofadas são itens que devemos ter em nossa casa, no sofá ou na cama, pois trazem maior conforto e um toque decorativo super bonito. Mas como sempre, tudo em excesso pode ser prejudicial, certo? Por isso, não encha o seu sofá ou a sua cama de almofadas, porque exagerar no uso desses itens pode dar uma sensação de desorganização, o que nos leva a ter a sensação de um espaço confinado.

Não existe um número certo de almofadas, porque dependerá sempre do tamanho do sofá. Em geral, quatro a seis já são o suficiente para criar um efeito decorativo sem sobrecarregar. Lembre-se de que, muitas vezes, menos é mais.