A casa ideal para uma vida simples, mas com muito estilo!

Nesta casa, mesmo não tendo espaço de sobra, os arquitetos deram conta de criar ambientes amplos o suficiente, nos quais a luz sempre permeia e reflete graças as cores claras. Tais ambientes não apenas aparentam, mas funcionam com uma fluidez incrível. O espaço que vemos é separado por uma parede que não é completamente fechada, e no acesso ao corredor do lado esquerdo vê-se uma porta de correr, que é praticamente invisível quando aberta graças a ausência de batentes.