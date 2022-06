No Brasil apenas 15% das construções utilizam a madeira como sistema estrutural ou vedação. Trata-se de uma questão cultural e de falta de informação sobre as vantagens e as qualidades do emprego da madeira na construção. Já que além da resistência e durabilidade, a madeira apresenta apresenta também excelente desempenho térmico e acústico, podendo ser utilizada tanto em lugares de clima frio como em lugares de clima quente. Além disto, a madeira é um material que demanda um consumo de energia muito menor para sua produção, quando comparada com materiais tradicionais como o concreto e o aço. E, a madeira proveniente de áreas de reflorestamento é considerada um material inesgotável.

A homify apresenta hoje um projeto de um chalé de madeira pré-fabricado construído com madeira maciça procedentes de áreas de reflorestamento da Europa. O chalé de madeira foi construído como um anexo de uma residência, na parte posterior de um terreno inserido em um bosque. Situado em Cabeça Santa, em Penafiel, Portugal, a casinha compacta prioriza um sistema construtivo sustentável e a eficiência do sistema de pré-fabricação, que implica menor tempo de execução e redução do custo final.

Curioso para conhecer melhor este projeto sustentável charmoso e confortável, que faz uso de um sistema de bastidores modulares estruturais de madeira? Então confira mais detalhes e imagens deste chalé de madeira desenvolvido pelo estúdio Norma, radicado em Portugal, especializado em construções sustentáveis e pré-fabricadas.