Decorando o banheiro no estilo campestre!

A decoração country vem ganhando cada vez mais adeptos na correria das grandes cidades ao evocar os momentos tranquilos do campo e sua solidez e permanência por meio de móveis, acessórios e utensílios. No caso do banheiro, é possível conseguir uma atmosfera country com poucos detalhes que estão ao alcance de todos que realmente querem criar esse ambiente em casa.

O estilo country nada mais é que a decoração típica das antigas casas de campo. Ele é caracterizado pela utilização maciça de madeira e outros materiais naturais como pedra, ferro, cobre e revestimentos delicados como azulejos decorados. Os tons pastéis e neutros dão a tônica e a natureza, por meio de plantas e flores, dá o ar da sua graça em todos os espaços. No banheiro, isso não é diferente. Do mesmo modo, a luminosidade natural é a principal fonte de luz e deve ser propiciada com largas janelas e cortinas leves. Já a iluminação artificial é trabalhada, realçando a sensação de aconchego e acolhimento deste estilo de decoração.

Conheça a seguir as nossas dicas sobre como decorar um banheiro em estilo country, esteja a sua casa no campo ou na cidade. Com certeza, você vai se inspirar e criar um ambiente digno de qualquer revista de decoração.