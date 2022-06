Casa de pedras à beira mar!

Com quantas pedras se faz uma moradia charmosa, aconchegante e funcional? O escritório Z Lab, radicado na Coréia do Sul, reformulou uma construção rústica de mais de 100 anos, localizada às margens da Baia de Jeju-si, Jeju-do, Coréia do Sul, composta de pedras locais e telhados curvos. Intitulada de Baleia Cega, Blind Whale, em inglês, a residência evoca a atmosfera e o espírito do local, empregando os materiais tradicionais locais, como as pedras encontradas na ilha, e as formas que remetem à cultura local. Um dos elementos marcantes deste projeto é o formato curvo dos telhados, que remetem a duas baleias que se afastaram muito do mar e chegaram até a terra firme da Ilha de Jeju.

O projeto de revitalização é parte de uma estratégia para promoção do eco-turismo na região. A residência portanto servirá de hospedagem e poderá também ser alugada. Quem quiser experimentar um pouco da atmosfera da ilha Jeju, poderá também ter a experiência de habitar uma tradicional habitação local e absorver um pouco da sua cultura arquitetônica.

Apresentamos a seguir mais detalhes e imagens deste projeto residencial rústico e compacto, que valoriza a cultura e o patrimônio histórico local, através da reformulação de uma construção que materializa o verdadeiro espírito do lugar.