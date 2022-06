Como manter a cozinha segura para as crianças

A cozinha é um dos ambientes mais importantes da casa, pois ali se cria um momento de confraternização, recriação e compartilhamento. Por isso, é importante que seus filhos possam ficam na cozinha, e ir aos poucos se habituando com os rituais de preparação e alimentação. No entanto, a cozinha também é um lugar especialmente perigoso para os pequenos, por isso é necessário tomar diversas precauções e cuidados.

Ao ir acostumando seu filho desde cedo a ficar na cozinha ele pode entrar em contato com coisas muito importantes, como o entendimento daquilo que está comendo. Ou seja, ao invés de simplesmente imaginar que a comida brota do ar, ou nasce em caixinhas, ele pode entrar em contato com a preparação e transformação dos alimentos, o que pode ser muito bom, e inclusive auxilia-lo a comer melhor.

Porém, é totalmente imprescindível a organização e a segurança. A cozinha é o espaço onde convivem facas afiadas, forno quente, panelas cheias de água fervendo. Também há sacos plásticos, tomadas, garrafas de vidro. Sendo assim, é o verdadeiro mostruário de perigos para os pequenos cheios de curiosidade e de vontade de mexer em todas as coisas.

Para fazer uma cozinha segura é necessário olhar sobre a perspectiva de uma criança, a começar pela altura! Na altura dos pequenos não deve ficar nada potencialmente perigoso, garrafas, facas, etc… O forno quente também deve ser protegido, ou se não deve manter-se sempre atento quando em uso. As tomadas que estiverem na altura das pernas também devem tapadas. As crianças podem ser muito inteligentes e curiosas, então é importante se preparar para o inesperado. Qualquer panela com o cabo para fora pode significar perigo intenso.

No meio desse sério panorama, preparamos uma série de dicas para ajudá-los a manter a cozinha segura e organizada!