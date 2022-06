Fantástica casa de tijolinhos flutuante

Se a fachada frontal se destaca pela discrição e pela opacidade, com poucas aberturas, a fachada posterior se caracteriza pelas generosas aberturas e integração com o jardim situado na parte posterior do terreno. Além disto, somente vista do fundo, podemos perceber a solução inusitada e surpreendente. O volume superior avança sobre o interior do lote, criando um espaço habitável sobre si e parecendo flutua no, devido ao uso de painéis de aço com propriedades reflexivas, que refletem a paisagem circundante e dão efeito de invisibilidade.