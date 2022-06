7 tipos de mesa para a sua sala de jantar

Essa mesa tem o suporte diferente e traz um componente de brincadeira e descontração à sala de jantar/ estar. Os acessórios complementam o look despojado do ambiente. Um lugar divertido para as horas de lazer ou das refeições. Esse espaço super interessante foi um conceito do Maurício Arruda Design e você pode conferir outros trabalhos da equipe aqui no homify.