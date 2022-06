Como preparar a casa para o AirBnb?!

Se você possui um cômodo extra, como um quarto, uma sala ou até um sótão, porque não fazer uma conta no Airbnb para receber hóspedes e ganhar uma renda extra para ajudar no orçamento da casa? Não vai demorar muito para começar a receber pedidos de alojamento de outros membros. Uma vez que se tenha aceitado os termos, é necessário preparar a casa para receber as pessoas que vão se hospedar na sua residência. Um anfitrião simpático, organizado e experiente sempre vai garantir que os hóspedes voltem e recomendem para os amigos e conhecidos o seu serviço.

Antes de mais nada, informe sobre todos os detalhes as outras pessoas que moram com você. Se você não é a única pessoa que mora na casa, é muito importante informar os colegas que vivem com você sobre os seus planos e como isso vai se aplicar. Dessa forma, quando seus hóspedes chegarem, sua família ou amigos que moram com você não serão pegos de surpresa.

Outra dica importante é guardar em algum espaço reservado os pertences pessoais que não serão utilizados. Desta maneira, a casa pode ficar mais organizada e mais prática para receber as pessoas que ficaram na sua casa. Para mais dicas de como ser um bom anfitrião de AirBnb, confira abaixo!