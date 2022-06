Um apartamento moderno com uma miríade de cores

Todo mundo gosta da energia e luz das cores utilizadas na decoração, mas a prática mais frequente é o uso de apenas uma cor forte ou vibrante em elementos da estrutura, como paredes, ou detalhes no mobiliário ou acessórios. Isso porque o uso exagerado de cores pode cansar a vista ou enjoar os moradores.

Alguém já viu um apartamento todo colorido que não acabe cansando? Pois é, este apartamento na Ucrânia conseguiu a proeza de colorir sem cansar. Tudo porque optou-se por cores pastéis misturadas com tons mais fechados ou neutros. O resultado é que o apartamento ficou perfeito para um casal com um filho ainda bebê, que vai se deliciar por muito tempo ainda com os estímulos visuais da sua casa.

Além disso, o apartamento não é muito grande, mas foi muito bem dividido e organizado, dando a impressão de ser maior do que ele realmente é. Uma curiosidade é que a distribuição dos ambientes segue uma lógica um pouco diferente daquela que é comum no Brasil. Quer conhecer esse apartamento do outro lado do mundo? É só espiar!