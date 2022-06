Cozinhas com ilhas: 10 ideias fantásticas

Se você tiver espaço, tanto melhor. Colocar uma ilha ao centro propicia um campo de trabalho maior, facilitando os seus movimentos e flexibilidade. Uma ilha também serve como unidade de armazenamento com a possibilidade de adição de novas gavetas e armários.

Na cozinha representada na imagem, as amplas janelas ajudam na circulação do ar e na existência de luz natural. Para além disso, o verde do entorno invade o espaço.

É, ainda, interessante a forma como os profissionais do estúdio BR Architects jogaram com a materialidade do ambiente.