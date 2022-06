Casa Rústica em São Paulo Tem Linda Decoração de Interiores

A casa que estamos prestes a mostrar é de uma beleza e charme inexplicável – o design rústico e autêntico dessa propriedade se mescla de forma homogênea junto a natureza circundante. A transição natural entre a paisagem e a obra que estamos falando foi um dos maiores desafios da profissional Bianka Mugnatto, responsável pelo projeto, juntamente com seus colaboradores, engenheiro civil Helio Fronza e a arquiteta Ana Flavia Viscaino.

Construída em um condomínio de luxo em São Lourenço da Serra, no interior de São Paulo, o maior desafio da arquiteta era projetar um espaço que trouxesse um pouco da paisagem para os ambientes interiores. Assim como a maioria dos projetos de arquitetura contemporânea o objetivo era que o projeto fosse funcional e com interior integrado. O proprietário da residência, tinha em mente exatamente o que queria e assim fez todas as suas especificações para a arquiteta que prontamente com uma equipe de profissionais qualificados, procuraram utilizar técnica e conhecimento para que todas as expectativas fossem alcançadas.