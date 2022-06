Varandas: inspire-se com 5 cozinhas externas maravilhosas!

Para uma família sortuda e exigente de São Paulo, a MeyerCortez Arquitetura e Design, desenvolveu essa cozinha que fez parte de um complexo gourmet maravilhoso. Com todos os seus ambientes voltados para a piscina, o complexo contou com deck de madeira, chuveirão, academia, áreas de estar e esta cozinha de destaque.

Com vemos na imagem, a ideia foi trazer para a varanda um espaço com ilha com cooktop e bancada alta ao redor, de onde se poderia conversar e preparar delícias ao mesmo tempo. A integração dos espaços foi primordial no projeto, que tinha uma área disponível para incrementação de churrasqueira e uma grande mesa de madeira.

Elementos incríveis, com destaque para a parede revestida de azulejos mistos coloridos, que deram personalidade e descontraíram. Um toque divertidíssimo que compôs o maravilhoso projeto que você pode conferir aqui.