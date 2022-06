Ideias inovadoras para guardar carros

Como parte integrante do programa e do projeto arquitetônico, a garagem também sofre a influência das condições do terreno, da legislação, das necessidades do cliente e, claro, do partido arquitetônico. Neste projeto, devido às características geométricas e topográficas do lote, a casa foi suspensa liberando parte do térreo para o abrigo de veículos. Os pilares metálicos, em forma de V, marcam o espaço e expressam a linguagem arrojada e contemporânea da edificação.