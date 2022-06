31 Revestimentos com lindas texturas em 3D

O que torna um projeto de decoração único? São tantas coisas a se pensar, detalhes, cores, layout, design do mobiliário… Perguntamo-nos qual seria a peça capaz de traduzir a personalidade dos moradores de uma forma completa. E como poderíamos deixar nosso lar com a nossa cara, do nosso jeitinho.

Um bom profissional de design de interiores é a pessoa ideal para guiá-lo nesse processo. Ele saberá dizer que o conjunto de vários cuidados, não apenas um só, completará um resultado original. Não basta apenas colecionar informações, é preciso sintetizá-las em uma única obra.

Para ajudar nesse processo, hoje trouxemos uma série muito rica com um elemento que é imprescindível e transformador na etapa de elaboração da decoração: o revestimento. E mais! Nessa série, damos um destaque especial àqueles que nos oferecem, além de cor e padrões, texturas tridimensionais. Se você puder contar com um lindo revestimento como esse em sua casa, já terá dado um grande passo em direção a um design surpreendente, original e personalizado. Pois essas belezinhas são recheadas de personalidade!

Quer ver?!