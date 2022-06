6 coisas que você precisa saber antes de ter um closet

De nada adianta ter um closet maravilhoso, daqueles de novela, se você não consegue alcançar as prateleiras mais altas ou fica esbarrando nos outros móveis para se locomover no ambiente.

É aconselhável manter, no mínimo, um metro para a circulação. Nos armários, é preciso também pensar nas medidas mínimas. Se sua opção for um closet com portas de correr, o ideal é pensar que os armários devem ter a profundidade entre 65 e 70 cm. Se forem portas e com batentes, é preciso cerca de 60 cm. Se eles tiverem apenas espaços para colocação de objetos, sem a necessidade de portas ou outras coisas, é preciso 50 cm de profundidade.

Por isso, antes de pensar na construção, é preciso ter certeza sobre o espaço que você irá ter para a construção e medidas closet ou armario aberto. Com as medidas exatas do lugar, será possível dimensionar se no seu caso um closet ou um guarda roupas comum é a melhor opção.

Com as medidas de sua casa em mãos e sabendo desses detalhes sobre profundidade e circulação, fica mais fácil ainda parar de sonhar com o closet e colocar a ideia em prática.

