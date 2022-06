Dicas para planejar a reforma da cozinha!

Não se esqueça que a cozinha é o lugar que mais reúne equipamentos juntos. Pense neles como parte fundamental do funcionamento do ambiente. Reserve grande parte do orçamento da obra assim como local de destaque no projeto para eles. Lembre-se sempre de tirar as medidas antes de sair comprando o que achar bonito. Nem sempre o eletrodoméstico mais bonito é aquele que caberá em seu espaço.

Às vezes, acabamos nos encantando com uma geladeira maravilhosa na loja e quando ela chega, o espaço não é suficiente para ela. O erro mais comum é esquecer da medida da abertura da porta. O mesmo acontece com fornos, forninhos e até armários com portas. Fique atento à essas medidas de ir às compras para evitar dores de cabeça desnecessárias.