Uma casa de pedra contemporânea!

No interior os espaços são amplos e luminosos. No piso térreo se distribuem as áreas sociais, enquanto no primeiro andar estão localizados os banheiros e os quartos.

Principalmente na sala de estar com uma decoração moderna, móveis com estampas divertidas e uma lareira colorida iluminam a composição junto à acessórios de design que coroam cada um dos espaços.

Uma forma bastante prática de adicionar vida a um ambiente, quebrando a monotonia e reinventado a cara do lugar. Vale a pena inspirar-se e praticar em casa!