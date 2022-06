6 vantagens de morar em uma casa pequena

Não importa se você mora sozinho ou com a família. Os lares menores são sempre mais aconchegantes. Não há nada de errado com os casas e os apartamentos maiores, mas esse tipo de espaço pode causar distanciamento entre os membros da família. Geralmente, em uma família em que os adultos trabalham e as crianças têm suas atividades já determinadas, o tempo gasto com o convívio familiar é reduzido. Cada um acaba indo para o seu quarto no final do dia e sobra pouco tempo para o olho no olho tão necessário para todos.

Nessa hora, as casas menores saem ganhando, pois facilitam que a família se encontre e precise se unir para fazer as refeições. Esse hábito, perdido por muita gente, às vezes é o único momento de convívio entre as famílias durante a semana. É o momento do aconchego no lar, que todos devem desfrutar.