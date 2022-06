A casa perfeita!

A partir deste ponto da casa a vista é espetacular. Poltronas se distribuem ao longo do terraço, criando um local ideal para desfrutar e descansar.

A piscina também recebe um desenho interessante, com uma parte rasa para crianças ou cadeiras, outra parte para relaxar com hidromassagem e ainda a área de natação com profundidade ideal para a prática. A borda que termina no horizonte é genial! E para completar, abaixo do solário se localiza uma sauna úmida muito relaxante.